- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ظهر الإعلامي المعروف "جبريل أبودية" على قناة "الإخبارية" قارئًا لنشرات الأخبار على شاشتها. وعودة "أبودية" لمكانه الطبيعي كان وراءها المدير العام الجديد لقناة الإخبارية والمسؤول عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة فارس بن حزام، وأثمر ذلك التوجه بتطعيم المذيعين الشباب بزملائهم المخضرمين خلق توازن للشرائح المستهدفة للمشاهدين من كل الأعمار.
وتشير معلومات "الخليج 365" إلى أن إدارة "الإخبارية" تعمل حاليًا على استقطاب المذيعَين السابقَين محمد خيري وسفر الشهراني، وأيضًا جبريل أبودية، لتولي ملف تدريب الكفاءات الشابة في القناة بهدف رفع مستوى المذيعين السعوديين، وصقل مواهبهم. جبريل أبودية قناة الإخبارية المدير العام لقناة الإخبارية فارس بن حزام
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 11:26 PM
"الإخبارية" تعمل على استقطاب المخضرمين لتدريب الشباب
ظهر الإعلامي المعروف "جبريل أبودية" على قناة "الإخبارية" قارئًا لنشرات الأخبار على شاشتها. وعودة "أبودية" لمكانه الطبيعي كان وراءها المدير العام الجديد لقناة الإخبارية والمسؤول عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة فارس بن حزام، وأثمر ذلك التوجه بتطعيم المذيعين الشباب بزملائهم المخضرمين خلق توازن للشرائح المستهدفة للمشاهدين من كل الأعمار.
وتشير معلومات "الخليج 365" إلى أن إدارة "الإخبارية" تعمل حاليًا على استقطاب المذيعَين السابقَين محمد خيري وسفر الشهراني، وأيضًا جبريل أبودية، لتولي ملف تدريب الكفاءات الشابة في القناة بهدف رفع مستوى المذيعين السعوديين، وصقل مواهبهم.
، بالفيديو.. الإعلامي "جبريل أبودية" يعود قارئًا لنشرات الأخبار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الإعلامي "جبريل أبودية" يعود قارئًا لنشرات الأخبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.