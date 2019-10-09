صرف “المساعدة المقطوعة” 1441 من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1441، تعتبر المساعدة المقطوعة هو برنامج تقدمه المملكة العربية السعودية للأسر الأكثر احتياجًا ومن ليس لديهم دخل ثابت لتقدم لهم يد العون والمساعدة في ظل الغلاء المتفشي بالسعودية على كافة السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية مثل “الكهرباء، الغاز، المياه وغيرها من السلع المستهلكة”، لذا تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية المساعدة للمواطنين حتى توفر لهم حياة كريمة ومستوى لائق بهم.

سنعرض عليكم اليوم من موقعنا “اعرف كورة” الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم والمساعدات المقطوعة للمواطنين المقدمة من وزارة العمل والتنميةـ كما سنوضح لكم متابعينا الكرام الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة، وسنقدم لكم طريقة الاستعلام على مقطوعة الضمان لهذا الشهر لمن لهم الحق بالاستحقاق.

الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدات المقطوعة 1441

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع شروط معينة للحصول على مقطوعة الضمان للمواطن الأكثر احتياجا، وأن الوزارة تعمل جاهدة على الفحص والتدقيق بالبيانات لتصل المساعدات لمن يستحقها، ومن أهم هذه الشروط:

بأن يكون عمر المتقدم للمساعدة أكثر من خمسة وثلاثون عام ولا يجوز بأن يكون سنه أقل من ذلك.

بأن يكون المواطن المتقدم للمساعدة غير متواجد بالمعاشات أو الضمانات الاجتماعية الأخرى.

ألا يجب على المتقدم بأن يمتلك سجل تجاري أو لديه مهنة ثابتة تدخل له مبلغ مالي ضخم.

أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية حددت معاير معينة للحصول على مساعدة الضمان المقدمة من وزارة العمل السعودية، وأن هذه الفئات التي تستحق العون والمساعدة كالتالي: