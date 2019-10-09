موعد نزول حساب المواطن 1441 الراتب الشهري لبرنامج الدعم الحكومي السعودي “أكتوبر 2019”

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موعد نزول حساب المواطن 1441 السعودي، حيث تم الإجابة على تساؤلات العديد من المواطنين المستفيدين من مبالغ دعم البرنامج الحكومي الخاصة بـ موعد صرف حساب المواطن أو كم باقي على حساب المواطن أو متى حساب المواطن 1441، وذلك من خلال تحديد تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً ثابتاً لإيداع حساب المواطن السعودي.

ويعد تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي هو أيضاً موعد انتهاء التسجيل في حساب المواطن “جديد” للاستفادة من مبالغ دعم الدفعات المقبلة في حال كان الشخص المتقدم مستحقاً للدعم الحكومي، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على رقم حساب المواطن “الدعم الفني” أو رقم خدمة العملاء ووسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة الأخرى، كما يمكنكم دخول موقع حساب المواطن أو بوابة حساب المواطن الإلكترونية عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، إلى جانب معرفة موعد إيداع حساب المواطن والوقت المتبقي على الصرف من خلال عداد حساب المواطن 1441.

موعد نزول حساب المواطن 1441

تم إطلاق برنامج حساب المواطن السعودي من أجل دعم الأسر السعودية من أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض لمساعدتهم في تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية القادمة بالمملكة العربية السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الحكيمة 2030، فهو برنامجاً وطنياً من الطراز الأول أنشأ من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين/المواطنات المستحقين/المستحقات بصورة مباشرة عبر منصة موحد وهي بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية.

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حيث يهدف برنامج حساب المواطن لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية المختلفة على المواطنين السعوديين أصحاب الدخول المنخفضة، وتشجيع الأسر السعودية على ترشيد الاستهلاك لمنتجات المياه والطاقة، بالإضافة إلى تطوير نظاماً شاملاً من خلاله يمكن رفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية في موعد نزول حساب المواطن 1441 المحدد، فهو يعمل على حماية المواطنين ذوي الدخول المنخفضة واحتساب البدل النقدي على مستويات الاستهلاك الرشيد، كما يسعى لتحقيق العدل عند تقديم المبالغ المالية لكل فئة من الفئات المستحقة للدعم وتغيير المبلغ المستحق وفق حجم الأسرة.

يتيح البرنامج إمكانية التسجيل في حساب المواطن 1441 للاستفادة من البدل النقدي للأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل وأسرة الأم السعودية المتزوجة بغير سعودي وحاملي بطاقات التنقل، ويتم ذلك من خلال دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني ( www.ca.gov.sa) الرسمي، ويمكنكم التعرف على موعد صرف حساب المواطن من خلال التالي: