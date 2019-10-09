موعد صرف المساعدة المقطوعة للشهر الحالي 1441 عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يزداد معدل البحث بشكل كبير عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، حيث يقوم المستحقين لتلك المساعدات والحاصلين على رقم الطلب والاستحقاقية للحصول على مبلغ المساعدة، بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل عن الموعد المحدد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتى الآن لم تعلن عن أنها أودعت قيمة الدعن، وأنها سوف تقوم بذلك قريباً وتعلن عنه فور انتهائها.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441

وسعياً من وزارة العمل للتسهيل على المواطنين طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، فقد وفرت رابط مباشر تم إطلاقه رسمياً للاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد صرفها ونتيجة الاستحقاق، وكل ما يخص مقطوعة الضمان الاجتماعي، وكل ما عليكم فعله هو الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإطلاع على كل ما يخص المساعدة المقطوعة،وسيتم صرفها في الأيام المقبلة.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 1441

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من الفئات المستحقة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، مع العلم أن تلك الفئات هي التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة، وهي كالتالي:

الأيتام والأرامل.

المطلقات.

الأسر محدودة الدخل فقط.

حالات العجز المؤقت أو الدائم.

أسر السجناء.

الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط استحقاق مقطوعة الضمان

على كل من يرغب في التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة، وطلب استحقاقها، والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نيابة عن حكومة المملكة، مع العلم أنه تم سن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين بطلب الاستحقاق للحصول على المساعدة وهي كالتالي: