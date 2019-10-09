متى موعد مهرجان الجنادرية 1441-2020 الاحتفال الوطني للتراث والثقافة

ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن وزارة الثقافة بالمملكة السعودية حيث نتعرف على متى موعد مهرجان الجنادرية 1441-2020، حيث تبدأ المملكة العربية السعودية بعمل كافة التجهيزات للاحتفال بمهرجان الجنادرية، وذلك يكون تحت رعاية وزارة الثقافة ، وقد أكدت وزارة الثقافة أن موعد مهرجان الجنادرية، سوف يكون خلال شهر نوفمبر وسوف يتم تجهيز أفضل الاستعدادات المميزة لهذا الاحتفال الكبير.

موعد مهرجان الجنادريه 1441-2020

قام عبد الكريم المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة بالتأكيد على البدء في تطوير المحتوى الثقافي للمهرجان، والعمل على تقديم أفضل الأنشطة، والبرامج المتنوعة، والتي تظهر أهمية التراث الوطني في ظل تواجد مجموعة العشرين، التي سوف يتم استقبالها في المملكة العربية السعودية في وقت محدد، والذي يزيد من توافر فرص للقيام بعرض الثقافة السعودية حتى يأتيها الزوار من كل مكان في العالم.

متى مهرجان الجنادرية ١٤٤١

أكدت وزارة الثقافة أن منذ استلام مهام الإشراف على مهرجان الجنادرية أنها تقوم بعمل الكثير من التجهيزات، حتى تقوم بعمل صورة شاملة للمهرجان، والعمل على زيادة الفترة التشغيلية، وهذا يكون من ضمن الخطة الاستراتيجية للعمل على تحسين ظهور المهرجان بشكل أفضل لمدة ثلاث سنوات قادمة، والعمل بشكل جيد حتى تظهر بمكانة مميزة، وفريده أمام العالم كله.

تطوير مهرجان الجنادرية ١٤٤١

صرح الحميد أنه تم العمل على تنظيم جميع اللقاءات، وورش العمل مع أفضل الخبراء، والمثقفين لتطوير المهرجان حتى موعد بدء مهرجان الجنادرية ١٤٤١، وتقديم محتوى ثقافي يكون متوافق مع النهضة الحضارية الحالية في المملكة العربية السعودية لعام 2030، وهذه اللقاءات حتى تزيد من فرصة النقاش بين الخبراء، والوزراء الذين يقومون بتمثيل شرائح اجتماعية متنوعة.

مهرجان الجنادرية أو ما يعرف باسم المهرجان الوطني للتراث والثقافة، بدأ في 1985 ميلادي في المملكة العربية السعودية، والدورة الأولى لهذا المهرجان في يوم 24 مارس عام 1985، ويوجد فيه قرية كاملة للتراث القديم، والحلي التي كانت تستخدم من قبل الإنسان السعودي قبل خمسين عام، بالإضافة إلى وجود معارض للفنون التشكيلية.