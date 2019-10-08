حقيقة تعليق الدراسة غدا الأربعاء في جدة، وفي مكة بسبب الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية عن حدوث تقلبات في طقس مكة المكرمة، وفي جدة خلال الأيام القليلة القادمة، ولذلك سأل الكثير من المغردين على تويتر عن إمكانية تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب وجود توقعات بسوء الأحوال الجوية في مكة المكرمة، ولذلك قمنا بالبحث في كل المصادر الإخبارية لمعرفة حقيقة تعليق الدراسة في مكة، وفي جدة غدا الأربعاء، وقد تبين لنا الكثير من الحقائق نعرضها لكم في هذا المقال الآن.

حتى الآن مساء الثلاثاء لم يصدر أي قرار رسمي عن تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب الطقس في مكة

قمنا بفحص جميع المصادر الإخبارية الرسمية، وجميع حسابات تويتر عن وكالة تعليق الدراسة، وتبين لنا أنه حتى مساء الثلاثاء الآن لم يصدر أي قرار رسمي عن تعليق الدراسة في مكة، أو في جدة، وجميع حسابات تعليق الدراسة في حالة متابعة، في حال صدور أي قرار رسمي سيتم الإعلان عنه فورا بشكل رسمي في الصحف السعودية.

توقعات الطقس في مكة غدا الأربعاء

تتوقع الأرصاد السعودية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في منطقة مكة المكرمة، وعسير، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، وتشير حسابات الأرصاد الرسمية على تويتر إلى استمرار هطول الأمطار التي قد تصبح رعدية، ولذلك يجب متابعة حسابات الأرصاد على تويتر لمعرفة أحدث أخبار الطقس في مكة، وفي جدة، وأيضا لمعرفة هل سيتم تعليق الدراسة في المناطق التي تتعرض للطقس المضطرب خلال الساعات القليلة القادمة.