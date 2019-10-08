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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل : شاهد اول ظهور للحارس الجديد لـ"الملك سلمان" وهذا ما فعلة وادهش الجميع (فيديو صادم)

أظهرت مقاطع صور، العميد سعد بن مسفر القحطاني، الحارس الشخصي الجديد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وخليفة اللواء المقتول عبدالعزيز الفغم. عـــــاجل : شاهد اول ظهور للحارس الجديد لـ"الملك سلمان" وهذا ما فعلة وادهش الجميع (فيديو صادم) عــــــــاجل .. "الملك سلمان" يتلقى خبر كالصاعقة قبل قليل بحكم إعدام "محمد" بعد ثبوت ارتكاب جريمة "قتل" .. شــاهد السعوديون ينتقمون بطريقتهم الخاصة من الشاب الذي ظهر مع الفتاة الهاربه "رهف القنون" وهي بين احضانه في حالة سكر .. شاهد شــاهد : أشهر مجموعة قرصنة عالمية "أنيموس" تكشف مفاجأة مزلزلة بشأن "محمد بن سلمان" (فيديو) عـــاجل .. أمراء من "آل سعود" يفاجئون عائلة قاتل "الفغم" الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان" (فيديو) عاجل : مجتهد يفجر مفأجاة مدوية ويكشف عن مداهمة أمنية ومنع سفر لمنع تحرك داخل قبيلة حارس الملك سلمان .. شاه Advertisements ووثقت الكاميرات العميد سعد بن مسفر القحطاني، وهو يرافق "الملك سلمان" خلال استقباله في الرياض رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك. وبدا أن العميد مسفر القحطاني، وهو يراقب الحركات في صالة الاستقبال ويتابع "الملك سلمان"؛ الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياه بـ"خليفة الفغم المناسب". ولم تعلن السلطات الرسمية تعيين العميد سعد بن مسفر القحطاني؛ حارسًا شخصيًّا جديدًا لـ"الملك سلمان"؛ إلا أن وثيقة متداولة على موقع "تويتر"، صادرة عن رئاسة الحرس الملكي السعودي أفادت بالقرار. يذكر أن اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق لـ"الملك سلمان" قتل الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.

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