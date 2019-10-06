موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1441 وشروط الضمان الاجتماعي للحصول عليها

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1441، والتي يحظى بها جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، فمن المنتظر أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف دفعة المساعدات المقطوعة لذلك الشهر لكافة المستحقين لها، ومن خلال هذا المقال سوف نخبركم بالموعد المحدد لصرف المساعدة المقطوعة 1441، وطريقة الاستعلام عنها من خلال رقم السجل المدني.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440

المساعدة المقطوعة هي مساعدات مالية توفرها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين المستحقين لها، والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، لتساعدهم على تخطي صعوبة الحياة، والتغلب على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، التي طرأت على الحياة في المملكة، في ظل القرارات المتخذة للإصلاح الاقتصادي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والتي نتج عنها زيادة في أسعار الوقود، وأسعار السلع الغذائية، لذلك تقوم المملكة بصرف مساعدات مالية للأسر المحدودة الدخل للتغلب على ذلك.

الضمان الاجتماعي يحدد شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الحساب الرسمي الخاص بها، على موقع التواصل الاجتماعي تويترن أنه يجب توافر عدد من الشروط في كل من يتقدم بطلب للحصول على المساعدة المقطوعة، ومنها أن لا يقل عمر صاحب الطلب عن 35 عام، كما أن هناك مجموعة من الأسر التي تستحق لذلك، ومنها أسرة السجين أو الغائب، وكذلك الأرامل والأيتام والمطلقات، مع العلم أن التقدم على المساعدات المقطوعة يتم من خلال الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء المملكة، أو التقديم من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الالكتروني.