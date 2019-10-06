عاجل اليمن : الإمارات تحسم أمرها وتقرر بدء المعركة الفاصلة ووصول 100 مدرعة قبل قليل إلى عدن .. وانسحاب مقاتليها من الجبهات مع الحوثي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحسم أمرها وتقرر بدء المعركة الفاصلة ووصول 100 مدرعة قبل قليل إلى عدن .. وانسحاب مقاتليها من الجبهات مع الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل القوات الإماراتية تعزيز ترسانتها العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، بالمقاتلين والمدرعات والآليات، استعداداً للدّخول في معركة فاصلة مع قوات الحكومة الشرعية.

وقالت مصادر عسكرية بحسب ما نقله موقع ”مأرب برس“، قالت ان الإمارات سحبت قوات تابعة لها من الساحل الغربي ونقلتها الى مدينة عدن لدعم ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي“ هناك.

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القوات الموالية للامارات قالت في بيان لها ان تلك التعزيزات تأتي في إطار مشاركة ألوية العمالقة في العمليات العسكرية التي تنفذها لـ”محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للعودة إلى عدن وإسقاطها مجدداً“، في اشارة الى قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية.

في السياق، قالت مصادر ملاحية، ، ان ​باخرة​ اماراتية وصلت، اليوم، إلى ميناء الزيت في مرفق عدن، مؤكدة ان الباخرة أفرغت 100 مدرعة وآلية عسكرية وذخائر متنوعة.