إعفاء تركي آل الشيخ يشعل تويتر في السعودية

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل واسع، وسماً بعنوان "اعفاء تركي آل شيخ"، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وانتشر الهاشتاغ الذي غرد عليه عدد كبير من السعوديين، بعد اعلان آل شيخ عن فعاليات موسم الرياض الترفيهية التي تنظمها هيئة الترفيه في السعودية، واعتراض الكثيرين على تنظيم هذه الفعاليات

وتفاعل تركي آل شيخ مع الهاشتاق بشكل مغاير، حيث قام باعادة التغريدات الواردة عليه، عبر صفحته على تويتر، فيما غرد آخرون معبرين عن دعمهم لتركي آل شيخ، ومعبرين عن اعجابهم بفعاليات موسم الرياض.

برز هاشتاغ "إعفاء تركي آل الشيخ"، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بين أبرز الأوسمة المتداولة في المملكة، صباح اليوم الخميس.

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​وكان آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو بأقل من دقيقة يقدم فيه موسم الرياض، وقال فيه: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها".

​وتقف العاصمة السعودية الرياض على بعد أيام من إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.

ووجد الفيديو الترويجي لفعاليات "موسم الرياض"، قبولا واسعا، حيث أعلن من خلاله انطلاق الفعاليات في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.