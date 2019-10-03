حقيقة وفاة اسحاق بروميس لاعب الاهلي السابق

تناقلت وسائل إعلام نيجيرية ومواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، أنباء عن وفاة اسحاق بروميس لاعب كرة القدم النيجيري ومهاجم الأهلي السعودي السابق.

وأعلنت وسائل الإعلام النيجيرية وفاة اللاعب النيجيري إسحاق بروميس لاعب كارابوك سبور، و ما زال سبب الوفاة مجهول حتى هذه اللحظة، حيث سبق له تمثيل الأهلي في موسم 2015.

وشكلت وفاة اسحاق بروميس صدمة كبيرة في الوسط الرياضي للمهاجم البالغ من العمر 31 عاما، حيث تشير التقارير إلى أنه توفي جراء أزمة قلبية مفاجئة أصابته.

وكانت تجربة اللاعب اسحاق بروميس الاحترافية مع نادي أنطاليا سبور التركي وسبق له الاحتراف في أندية تركية عدة أبرزها جنشلربيرليجي وطرابزون سبور ومانيسا سبور وسبق له تمثيل منتخب بلاده، ثم انتقل إلى الأهلي السعودي عام 2014.