فيديو وثق الحادثـة المروعة.. كشف الحالة الصحية للشاب الذي دهسه مفحط بالرياض

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قالت مصادر، أمس الأربعاء، إن الشاب الذي ظهر وقد دهسته سيارة بجانب الرصيف في الرياض، بعد فقدان قائدها السيطرة عليه أفاق من الغيبوبة بعد 4 أيام من وقوع الحـادث المروع.

وطالب ذوو الشاب المصاب عبد الله محمد البالغ من العمر 24 عاماً، وفقاً لـ “سبق”، بإيقاع العقوبة المغلظة على المُفحّط، خصوصاً بعد تعرض ابنهم لكسرٍ بالحوض وفي الفم تسبّب له في نزيف، فضلاً عن إصابات أخرى بالرأس والجسم.

وكان حي سلطانة جنوب الرياض قد شهد يوم الجمعة الماضي اصطدام سيارة مُفحّط بالشاب بجانب الرصيف أثناء تبادله الحديث مع أحد أصدقائه قُبيل صلاة المغرب، ما أسفر عن إصابته وإصابة الشاب المتهور.

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وكانت كاميرات المراقبة قد وثّقت الحـادث، واعتقد كل من شاهده أن الشاب توفي على الفور، إلا أنه تعافى جزئياً بعد نقله إلى المستشفى للعلاج.



