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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل : بعد مرور عام على مقتله .. السعودية تصدم الجميع و تفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن جثة "خاشقجي"

فجّرت صحيفة سعودية، مقرّبة من دوائر صنع القرار في الرياض، اليوم الثلاثاء، مفاجأة عن جثة الصحفي السعودي المقتول في قنصلية المملكة بإسطنبول، جمال خاشقجي، وسط ضغوط المخابرات التركية على السعودية. عــــاجل : بعد مرور عام على مقتله .. السعودية تصدم الجميع و تفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن جثة "خاشقجي" عــاجل : ‘‘ فرنسا ’’ تفجر قنبلة مدوية .. عن ’’الأمير محمد بن سلمان‘‘ بشأن اغتيال "الفغم" .. (تفاصيل مرعبة) شاهد : زوجة حاكم دبي في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت محمد بن راشد بالجنون (صور صادمة) عــــاجل : الموت يفجع "محمد بن زايد" اليوم .. والامارت تصدر بيانا طارئا وتعلن الحداد وتنكيس الأعلام .. شاهد (صورة) عــــاجل .. "محمد بن سلمان" يفاجئ الجميع و يصدر قبل قليل قرار صادم وغير متوقع بشأن "سعود القحطاني" عــاجل .. الفتاة السعودية الهاربة ”تتعرى تمامًا” وتكتب رسالة ”مفاجئة” على جسدها لولي العهد ! .. شـاهـد (صورة صادمة) ونشرت صحيفة "عاجل" السعودية، تقريرًا جريئًا في الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأوردت معلومات عن مصير جثته التي لا تزال تحيّر العالم حتى الآن. ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، أن تحديد مصير جثة جمال خاشقجي أحد المحاور الرئيسية للتحقيقات المتواصلة، وأن المملكة تواصلت مع الجهات الرسمية التركية لتزويدها بما لديها من معلومات بهذا الشأن. Advertisements وأضافت المصادر: أن المحتجزين على ذمة القضية -فريق اغتيال جمال خاشقجي- أكدوا أن متعاونًا تركيًّا هو من تولى التخلص من الجثة، مؤكدةً أن تركيا لا تتعاون مع السعودية في القضية. وأشار المصادر السعودية الموثوقة، إلى أن "جهات التحقيق الوطنية (السعودية) طلبت بشكل مباشر ورسمي من المدعي العام في تركيا تزويدها بالأدلة التي لديه حول هذا الموضوع". وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن تحمُّله مسؤولة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كون الجريمة وقعت في عهده، وذلك خلال حوار الـ60 دقيقة بقناة "سي بي إس" الأمريكية. وسبق أن ذكرت تقارير، أن المخابرات التركية تضغط على السعودية للكشف عن جثة جمال خاشقجي، لا سيما بعد تسريب التسجيلات الصوتية، التي تتضمن حوارات بين فريق الاغتيال داخل القنصلية

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