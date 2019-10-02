عاجل اليمن : ضجة في السعودية بسبب تعيين هذه الشخصية حارسًا جديدًا للملك سلمان.. ما علاقة ذلك بمقتل عبدالعزيز الفغم؟ (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة في السعودية بسبب تعيين هذه الشخصية حارسًا جديدًا للملك سلمان.. ما علاقة ذلك بمقتل عبدالعزيز الفغم؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية إن رئاسة الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية، قررت اليوم الثلاثاء، تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي قتل قبل أيام على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في بيت صديق ثالث هو فيصل السبتي، في حادثة صدمت المجتمع السعودي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص اعتبارًا من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.

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وأشاد طيف من السعوديين بقرار اختيار المسفر معتبرين أنه خير خلف لخير سلف، في إشارة إلى الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم.

وقال المغرد عبدالعزيز الفدغوش: ”نسأل الله العلي العظيم أن يوفق العميد سعد بن مسفر القحطاني لخدمة الدين والمليك والوطن ليكون خير خلف لخير سلف“.

نسأل الله العلي العظيم أن يوفق العميد سعد بن مسفر القحطاني لخدمة الدين والمليك والوطن ليكون خير خلف لخير سلف



يا سعد وفقــك مولاك خدمة بلادك

يا خلف من فقدنا والفقيدة عضيدك



حقــق الله مرادك في مزيد اجتهادك

والولاء والتفــاني بالمهمــة رصيــدك



*عبدالعزيز الفدغوش* — عبدالعزيز الفدغوش (@alfadgoosh) October 1, 2019

">

عبدالعزيز الفدغوش@alfadgoosh

نسأل الله العلي العظيم أن يوفق العميد سعد بن مسفر القحطاني لخدمة الدين والمليك والوطن ليكون خير خلف لخير سلف

يا سعد وفقــك مولاك خدمة بلادك

يا خلف من فقدنا والفقيدة عضيدك

حقــق الله مرادك في مزيد اجتهادك

والولاء والتفــاني بالمهمــة رصيــدك

*عبدالعزيز الفدغوش*

٣

نسأل الله العلي العظيم أن يوفق العميد سعد بن مسفر القحطاني لخدمة الدين والمليك والوطن ليكون خير خلف لخير سلف



يا سعد وفقــك مولاك خدمة بلادك

يا خلف من فقدنا والفقيدة عضيدك



حقــق الله مرادك في مزيد اجتهادك

والولاء والتفــاني بالمهمــة رصيــدك



*عبدالعزيز الفدغوش* — عبدالعزيز الفدغوش (@alfadgoosh) October 1, 2019

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وقال المغرد صالح آلسليمان: ”نسأل الله التوفيق والنجاح لسعادة العميد سعد بن مسفر بن بداح العاطفي القحطاني بتكليفه قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للمرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم،، ألف مبروك يا سعادة العميد في خدمة الدين والمليك والوطن“.

نسأل الله التوفيق والنجاح لسعادة /العميد سعد بن مسفر بن بداح العاطفي القحطاني بتكليفه قائدً لقوة الحرس الخاص خلفاً للمرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم،، ألف مبروك يا سعادة العميد في خدمة الدين والمليك والوطن 🇸🇦 pic.twitter.com/SbmV6JSQjS — صالح آلسليمان (@saelh5051) October 1, 2019

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صالح آلسليمان@saelh5051

نسأل الله التوفيق والنجاح لسعادة /العميد سعد بن مسفر بن بداح العاطفي القحطاني بتكليفه قائدً لقوة الحرس الخاص خلفاً للمرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم،، ألف مبروك يا سعادة العميد في خدمة الدين والمليك والوطن Advertisements

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