منها سلمان ومحمد... أكثر أسماء المواليد شيوعا في السعودية

قالت الأحوال المدنية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" اليوم، إن الأسماء العشرة الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور هي "سلمان ومحمد وعبد الله وعبد العزيز وفهد وعلي وخالد وعبد الرحمن وفيصل وسعود".

​بينما الأسماء الأكثر شيوعا بين المواليد الإناث في المملكة فهي "حور وكيان وترف وملك وورد وغنى ونورة وسحاب وسارة جود".

وتحظر السعودية استعمال 50 اسماً للمواليد الجدد في البلاد، بسبب تعارضها مع العادات والتقاليد الاجتماعية أو الدينية أو لأنها أجنبية.

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ومن بين هذه الأسماء المحظورة، عبد الرسول، عبد الناصر، عبد النبي، عبد العاطي، جبريل، ملكة، مملكة، ملكتينا، أيمان، بيان، لوران، مملكة، سمو، أمير، لارين، كبريال، لورين، بنيامين، ناريس، يارا، سيتاف.

وفي مايو/ أيار الماضي أصدرت وزارة الصحة السعودية تقريرا جاء فيه أن عدد المواليد في السعودية بلغ نحو 587160 مولودا خلال العام الماضي 2018، بمعدل 1608 مواليد يومياً مسجلا انخفاضا نحو 2.14 في المائة مقارنة بعام 2017 الذي بلغ عدد المواليد فيه 600 ألف مولود، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.