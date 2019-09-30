السعودية | العميد سعد بن مسفر القحطاني قائد قوة الحرس الخاص بديلاً عن عبدالعزيز الفغم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:33 مساءً, 30 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض تكليف العميد سعد بن مسفر القحطاني بمهام قائد قوة الحرس الخاص بديلاً عن عبدالعزيز الفغم من تاريخ 30 محرم 1441هـ وحتى اشعار آخر.

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