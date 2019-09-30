ولي العهد يكشف ماذا سيحدث في حالة نشوب حرب بين إيران والسعودية

علق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على سؤال بشأن مدى التأثير الذي قد تسببه حرب بين السعودية وإيران على المملكة، وذلك في لقاء مع برنامج “60 دقيقة”، بثته شبكة “CBS” الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين.
وأوضح أن “المنطقة تشكل تقريبا 30٪ من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالي 20٪ من المعابر التجارية العالمية، وحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تخيل كل هذه الأشياء الثلاثة تتوقف، هذا يعني انهيارا كاملا للاقتصاد العالمي وليس فقط للسعودية أو دول الشرق الأوسط”.
وعن خيارات التعامل مع إيران، أضاف: “إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد يهدد المصالح العالمية. وإمدادات النفط سوف تتعطل وأسعار النفط ستقفز إلى أرقام عالية لا يمكن تصورها ولم نشهدها في حياتنا”.
وعما إذا كان الرد يجب أن يكون عسكريا، قال ولي العهد: “أتمنى لا”، مضيفا أن “الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري”.
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