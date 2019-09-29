أثار دماء وطلقات رصاص.. شاهد: أول صور لمنزل” السبتي” بعد مقتل اللواء “الفغم” من قبل صديقه ممدوح آل...

تداول نشطاء على موقع”تويتر”، مساء اليوم الأحد، صورًا من داخل منزل السبتي صديق اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، والذي شهد جريمة مقتل الأخير على يد صديقه. وبحسب الصور المتداولة على “تويتر” تظهر أثار دماء، وطلقات رصاص على باب المنزل الرئيسي. وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، قد أعلن مقتل اللواء بالحرس الملكي/ عبدالعزيز بن بداح الفغم، أثناء زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وأضاف المتحدث أنه أثناء الزيارة دخل عليهما صديق لهما يدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء/ عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وتم نقل اللواء إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة. كما أكد المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة أنه عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن.