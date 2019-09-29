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الصلاة على اللواء عبدالعزيز الفغم اليوم بالحرم المكي

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2019-09-29

الصلاة على اللواء عبدالعزيز الفغم اليوم بالحرم المكي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن ابن أخ اللواء عبدالعزيز الفغم، بداح بن طلال الفغم، أن الصلاة على المغفور له بإذن الله في الحرم المكي اليوم الأحد.

وقال الدكتور نواف الفغم في تغريدة عبر “تويتر”: الصلاة ستكون في الحرم المكي اليوم مع صلاة العشاء والدفن هناك بحول الله، مكان العزاء سيحدد لاحقاً، والحمد لله على قضائه وقدره”.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين .

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يذكر أن الفقيد كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعُيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل الفقيد حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ثم عمل الفقيد حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وحصل اللواء الركن “الفغم” -رحمه الله- على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.




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