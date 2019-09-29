من هو اللواء عبدالعزيز الفغم؟

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

اللواء عبد العزيز الفغم هو حارس شخصى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، كما يُعد بمثابة ظله الظليل الذى لا يفارقه أبداً.

وانتقل إلى رحمة الله اللواء عبدالعزيز الفغم، وستصلى عليه الصلاة بالمسجد الحرام اليوم الأحد.

ونعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره خلال عمله برفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

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بداح بن عبد الله بن هايف الفغم، هو والده الذى ولد ونشأ فى أحد القبائل التى تدعى مطير، وعمل مرافق شخصى للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً، إلا أنه سرعان ما رحل وهو مازال فى سن الشباب حيث كان عمره سبعة وأربعين عاماً عند وفاته، بعدها استطاع عبد العزيز بن باح الفغم ابنه أن يحمل راية أبيه، حيث تمكن من اثبات التفوق واتقان العديد من المهارات المتنوعة مما ساعد على توليه منصب لواء خاص من قبل الحرس الوطنى.

استطاع عبد العزيز أن ينال شعبية وحب وإعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم، فيعتبر الحارس الشخصى الأول الذى تمكن من الحصول على جماهيرية كبيرة، وساعده على ذلك شخصيته الجذابة ومهاراته الإحترافية المتميزة، إضافة إلى السرعة فى البديهة وحسن التصرف.

تظهر على وجهه ملامح الصرامة وفى عينيه بريق جذاب، ساعده فى العبور إلى قلوب العديد من الأشخاص، كما عرف عنه الناس إخلاصه وحبه للملك عبد الله بن عبد العزيز حتى أنه كان يحاول أن يأخذ عباءة الملك عبد الله ليحتفظ بها بعد دفنه، ودفعه هذا الإخلاص ليكون حارس شخصى للملك سلمان بن عبد العزيز.

تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد بعد أن استطاع أن يحقق بها تفوق غير مسبوق، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكى.

بدأ بعدها عمل عبد العزيز الفغم كضابط إرتباط فى مواكب الملك، كما رافق الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل وفاته لمدة وصلت إلى عشر سنوات.

تمكن من أن يحصل على إحدى الدورات فى فنون الصاعقة، والتى استطاع بها أن يكون مؤهلاً لحراسة أهم الشخصيات فى البلاد حراسة شخصية، كما حصل على غيرها من الدورات التدريبة فى تأمين الشخصيات الهامة.