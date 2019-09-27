“صحة جدة” ترد على “موظفة فيديو التحرش”

جدة - عمرو شويل ردت “صحة جدة”، على الموظفة ريم العتيبي التي اتهمت رئيس قسمها بالتحرش بها قبل عام، ونشرت فيديو منذ أيام تقول خلاله إنها لم تحصل على حقها حتى الآن.

وقالت إن الموظفة تقدمت بشكوى وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة وتم إحالة المعاملة للنيابة بتاريخ 11-9-1440هـ.

وأضافت في تغريدة على تويتر: “جرى إجابة طلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف”، وأكدت “صحة جدة” أنها تعاملت وفق النظام في كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة.

وخرجت الموظفة في مقطع فيديو عبر حسابها تناشد من خلاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنصرتها، وقالت: “تعرضت لواقعة تحرش من قبل رئيسي، ولم آخذ حقي منذ سنة” على حد تعبيرها”. وأكدت أنها أبعدت من صحة جدة حتى لا تتابع قضيتها.