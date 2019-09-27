لماذا تم نشر شائعات تخفيض أسعار البنزين و الكهرباء و زيارة الرواتب قبل لقاء #ولي_العهد

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لماذا يستبقون حديث ولي العهد محمد بن سلمان بنشر التسريبات الكاذبة؟!

ربما لا يعرف البعض أن من أساليب الحرب النفسية التي يشنها الأعداء علينا خلق حالة من الإحباط، ولهذا فإن الإشاعات والتسريبات الكاذبة التي ظهرت مؤخرًا وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن فحوى حديث ولي العهد لقناة CBS الأمريكية في برنامج ستين دقيقة، وما حملته تلك التسريبات المختلقة من مبشِّرات عن زيادة الرواتب وتخفيض رسوم الماء والكهرباء وأسعار الوقود وزيادة الوظائف وغيرها، إنما تصب في نفس الهدف، وهو شعور الناس بالإحباط والاحتقان بعد أن يستمعوا للمقابلة فلا يجدون تلك الوعود التي اختلقها الأعداء أصلاً، ولذلك وجب الحذر والتنبيه إلى مثل هذه الرسائل المضللة..

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*من المعروف أن الدولة إذا أرادت إجراء تغييرات في رسوم الخدمات وغيرها أو زيادة الرواتب فإنها تعلن ذلك مباشرة، وليست في حاجة إلى صحيفة أجنبية لتنقل هذه الأخبار للشعب من خلالها.*

كما أن من أساليب الحرب النفسية خلق البلبلة وتشتيت الانتباه عن الفحوى الأهم في لقاء سمو ولي العهد وهي المواقف السياسية المصيرية تجاه الأحداث الراهنة، وخاصة الاعتداء الإرهابي الإيراني على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، وأمن العالم واقتصاده، والحرب ضد الإرهاب، وإعادة الأمل في اليمن، وغيرها من الملفات الكبيرة، والتي تبدو منطقيًا أكثر أهمية على ما عداها من أخبار وخصوصًا في قناة عالمية مثل CBS.

إن التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية وشعبها أكبر وأكثر أهمية من أي شيء آخر.. والمواطن السعودي الأبي على قناعة تامة بحجم وخطر تلك التحديات، فلا عجب أن يكون رأس الحربة في إعانة الدولة على مجابهتها من خلال وعيه الكبير لمواجهة أية مخططات شريرة يضمرها الأعداء تجاه هذا الوطن.. والسلام..

