الان تتابع وفاة والد الإعلامي صالح الحمادي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 توفي علي بن صالح الحمادي، والد الإعلامي صالح الحمادي، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يصلى على الفقيد عقب صلاة المغرب، بالرياض. “الخليج 365” تتقدم بخالص التعازي والمواساة للزميل صالح الحمادي وإلى أسرة الفقيد سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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