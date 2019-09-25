السعودية اليوم / أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل ختام أعمال وكالة شؤون المسجد النبوي لموسم حج 1440هـ



المدينة المنورة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، عن اعتزازه بالإنجاز والنجاح الذي حققه كافة العاملين والعاملات في القطاعات الخدمية و الأجهزة الأمنية والتطوعية المشاركة في أعمال الحج بالمدينة المنورة للعام الماضي 1440هـ ، و الذين عملوا بإخلاص وتفاني خدمة لدينهم أولاً ثم مليكهم ووطنهم، و ساهموا في رسم صورة تعكس حقيقة الجهود التي تقدمها الدولة لزوار المسجد النبوي الشريف.

جاء ذلك خلال رعاية سموه للحفل الختامي لأعمال موسم الحج، الذي نظمته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد احمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

ونوه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالأدوار المهمة للعناصر النسائية المشاركة في أعمال المسجد النبوي الشريف، مبدياً تطلعه إلى البدء في مباشرة الموظفات في القطاع العسكري و تمكينهن من الاستفادة من البرامج التدريبية التي تعزز دور المرأة وتؤهلها للمشاركة باحترافية عالية في تنظيم الحشود وزيارة النساء للروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف.

وأضاف سموه بأن ذلك النجاح لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله أولاً ، ثم استشعار جميع منسوبي القطاعات ذات العلاقة بموسم الحج، بعظم الرعاية والعناية التي توليها الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي العهد ، وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي مستهل الحفل، دشن سمو أمير المنطقة خطة موسم العمرة والخطة التشغيلية للوكالة للعام الجاري 1441هـ ، وحملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا"، إضافة إلى نظام الأعمال في منصة إنجاز الإلكترونية، وخدمة إثراء تجربة الزوار في تطبيق الحرمين الشريفين.

ثم شاهد الحضور فيلماً مصوراً يستعرض جهود الوكالة في تقديم الخدمات لزائري المسجد النبوي الشريف بالإضافة إلى تقديم لمحة عن البرامج المقدمة للزوار خلال أعمال موسم الحج الماضي.

و ألقى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، كلمة استعرض من خلالها حُسن الأداء والتناغم بين جميع شركاء النجاح في خدمة زائر المسجد النبوي الشريف، مشيراً الى أن العمل الجماعي المميز، والتعاون الأخوي المثمر ، أدى ولله الحمد إلى انسيابية في الحركة، وراحة واطمئنان في أداء العبادة وسهولة ويسر في الإجراءات، مثمناً في الوقت نفسه دور وسائل الإعلام التي ساهمت في نقل صورة مشرّفة عن دور المملكة في العناية بزوار المسجد النبوي الشريف.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير المنطقة، الجهات المشاركة في أعمال موسم الحج الماضي.

// انتهى //

17:13ت م

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