السعودية | الأمن السعودي ينجح في تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون الحوثيين

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

نجح الأمن السعودي اليوم الثلاثاء بتحرير المواطن ناصر الذروي، المحتجز بمحافظة حجة في يونيو عام 2015م من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

واستقبلت أسرة المواطن “الذروي” ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.

Advertisements

من جانبه، عبر المواطن ناصر الذروي وأفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين أيده الله ولسمو ولي العهد ولقيادة المملكة على كافة الجهود التي ساهمت في عودته إلى أرض الوطن، مؤكداً بأنه يتمتع بصحة جيدة.