طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو رقم الهوية أو الإقامة عبر نظام أبشر الالكتروني

تقدم وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع وزارة النقل والإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بر نظام أبشر الالكتروني التابع للوزارة والمتخصص في تقديم الخدمات الالكترونية المختلفة للمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية، حرصًا على توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات لمواطني المملكة، كما يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الموقع الرسمي لوزارة النقل التي تقدم نفس الخدمة للمواطنين فقط برقم الهوية أو رقم اللوحة أو رقم المخالفة نفسها، لمشاهدة تفاصيل المخالفة كاملة ومعرفة سبب المخالفة وقيمتها وطريقة سداد المخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بعد الدخول على موقع أبشر الالكتروني، وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى الصفحة الشخصية للمستخدم، ثم الدخول إلى خدمات المركبات للإطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية كاملة وتكلفتها، وذلك بعد إدخال رقم الهوية الخاصة بالشخص نفسه أو رقم لوحة السيارة أو رقم المخالفة نفسها إن وجد وتسديد تلك المخالفات، وفي حالة وجود مشكلة في سداد المخالفة يمكنكم الاتصال على الرقم الموحد الذي حددته الوزارة لتلقي الشكاوي وهو “989”، كما يمكنكم الإطلاع على تفاصيل رخصة القيادة الخاصة بالشخص ومعرفة موعد انتهاء صلاحية الرخصة وتجديدها من خلال نفس الموقع.

المخالفات المرورية على موقع الوزارة

أعلنت وزارة النقل عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع وزارة النقل الرسمي والإطلاع على جميع تفاصيل المخالفة فقط عن طريق رقم المخالفة، كما يمكنكم الاتصال على رقم 2928888 والذي خصصته الوزارة للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الخاصة بالشخص نفسه، كما أتاحت الوزارة إمكانية تقديم اعتراض على المخالفة بشرط أن يكون الطلب خلال شهر من تسجيل المخالفة وبحد أقصى 5 اعتراضات سنويًا.