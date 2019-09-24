الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر موقع أبشر الالكتروني

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إدخال بعض التحديثات على موقع نظام أبشر الالكتروني وإضافة العديد من الخدمات الجديدة توفيرًا للوقت والجهد، وهو الموقع الرسمي والتابع للوزارة والمتخصص لتقديم الخدمات الالكترونية لمواطني المملكة سواء المقيمين بها أو الوافدين إليها بغرض العمل أو الزيارة، ومن ضمن تلك الخدمات، خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وموعد انتهائها، وهذا ما يبحث عنه الكثير من المقيمين في الأراضي السعودية لضمان عدم حدوث أي مشاكل مع السلطات السعودية بسبب عدم تجديد الإقامة الخاصة بالأشخاص الوافدين للمملكة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن للمقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية، الدخول على موقع أبشر الالكتروني، ثم الذهاب من خلال بوابة الأفراد إلى خدمات الجوازات، ثم اختيار استعلام الإقامة من القائمة الموجودة بالصفحة، ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم الإقامة والتحقق الخاصين به بشكل صحيح، وسيقوم الموقع خلال لحظات بتحميل البيانات كاملة، وتوضيح صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها كما يستطيع المستخدم تجديد الإقامة ودفع رسوم التجديد من خلال نفس الموقع، حيث تهتم المملكة بتقديم خدماتها الكترونيًا بصورة ميسرة ومبسطة للمواطنين.، بالإضافة إلى ضمان تنظيم الخدمات وضبط المخالفين.

موقع نظام أبشر الالكتروني

حرصًا على التطوير الدائم للخدمات الالكترونية بالمملكة العربية السعودية، قامت وزارة الداخلية السعودية بتطوير موقع نظام أبشر والذي يخدم العديد من المواطنين السعوديين والوافدين بالأراضي السعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات الالكترونية الميسرة، والتي تخدم الأفراد والمؤسسات حيث تتمكن المؤسسات من عرض فرص العمل المتاحة من خلال نفس الموقع ليتمكن المستخدمين من الإطلاع على تلك الوظائف والتقديم عليها من خلال الموقع، وذلك بشكل الكتروني توفيرًا للوقت والجهد و ضمان لإنجاز أكبر قدر من الخدمات في أقل وقت ممكن.