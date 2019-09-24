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الان تتابع بالصور: مسيرة طلابية باسم شهداء الواجب بتعليم الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
في اطار احتفالات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية نظمت إدارة نشاط الطالبات وأندية مدارس الحي للبنات فعالية لاستقبال المسافرين القادمين لمطار الطائف بالورود والأهازيج الوطنية.
واستقبلوا ركاب الرحلة القادمة من الامارات بعبارات السعودي إماراتي والإماراتي سعودي وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي والذي شارك في استقبال المسافرين.
وقدم شكره لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزيه الحارثي وزميلاتها فريق العمل وقائدات الأندية على تنظيم مثل هذه الفعالية التي ترسخ مفهوم الوطنية لدى الناشئة ونقل صور التلاحم بين الشعب والقيادة للمقيمين والزوار ، ومشيدا بالتعاون القائم بين إدارة التعليم ومطار الطائف الدولي.
كما نظمت إدارة نشاط الطالبات مسيرة طلابية باسم شهداء الواجب شارك فيها أكثر من 300 طالب وطالبة وذلك بمنتزة الردف ، فيما تزينت الحديقة بصور شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن ترابه ومقدراته.
كما أقيم معرض وطني مصاحب شاركت فيه العديد من أندية الحي للبنات احتفاء باليوم الوطني وذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه. فيما شهد المعرض اقبالاً كبيرا من مرتادي المنتزة.
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