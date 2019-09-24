الجسمي وأحلام وعبادي يطربون جمهور الرياض بأجمل الأغاني والألحان

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - تصوير: خالد الحمودي

أشعل نجوم الغناء العرب، مساء أمس، ختام حفلات اليوم الوطني 89، بحفلات مميزة في عدة مدن بالمملكة وآخرها حفلات للفنانين حسين الجسمي وعبادي الجوهر وأحلام في العاصمة الرياض.

وبدأ الفنان حسين الجسمي حفلات اليوم الوطني بمركز الملك فهد الثقافي وسط تفاعل جماهيري كبير، وقدم حسين الجسمي مجموعة من أبرز أغانيه مثل “6 الصبح”، “والله ما يسوى”، “جديلة”، “بشرة خير”، و”كل ما نويت” وغيرها.

واستكمل الفنان عبادي الجوهر الحفل بفقرته الغنائية، قبل أن تصعد الفنانة أحلام في ختام الحفلات الليلة بالرياض وسط تفاعل كبير من الجمهور في المسرح وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاجأت أحلام الجمهور بدخول مبهر في الحفل بلوحة استعراضية غنائية خاصة باحتفالات اليوم الوطني.

ووجهت أحلام الشكر لجمهورها ولشركة روتانا وهيئة الترفية لاختيارها الغناء في هذه المناسبة، وأشعلت أجواء الحفل بغنائها والأجواء الاستعراضية التي صاحبت غنائها.

وقدمت أحلام مجموعة متنوعة من أغانيها مثل “تدري ليش” و “توشح بالخضار” التي أهدتها إلى السعودية في اليوم الوطني و”كيدي عظيم” وغيرها.

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