شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني لـ«الخليج 365»: محمد بن سلمان قائد محنك يمضي نحو المستقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني لـ«الخليج 365» محمد صادق سنجراني أهمية مؤتمر «وحدة الأمة» الذي انعقد أمس «الإثنين» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد برئاسة مجلس علماء باكستان، وذلك لمواجهة الأجندة الخبيثة لزعزعة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة، والذي يوضح ماتقوم به قوى الشر التي تقف خلف المشاريع الإجرامية والإرهابية والمتطرفة والفوضى والفتنة.

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وأشار سنجراني إلى دور المملكة العربية السعودية التي تعمل على مبدأ إحلال السلام والمحبة والخير في العالم أجمع، ومساهماتها ومبادراتها الفعالة في إعلاء قيم السلام ومواقفها المشرفة مع القضية الفلسطينية وقضية كشمير إلى الوقوف بحزم أمام الجماعات والتنظيمات المتطرفة وغيرها من القضايا المهمة التي كان للمملكة دور مهم في حفظ السلم والسلام العالمي، رافعا التهاني والتبريكات للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89، داعياً المولى جل وعلا أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وأشاد سنجراني بما حققه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من إنجازات على صعيد تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم من حل النزاعات بالطرق السلمية وإطفاء شرارة الحروب ودوره الكبير في الحرب على الإرهاب. وأضاف سنجراني: "دائماً مانجد أن الأمير محمد بن سلمان يدعو إلى تحكيم لغة الحوار والعقل وحقن الدماء وهو مايكشف بإنه قائد محنك يمضي دوماً نحو المستقبل برؤية عميقة تؤكد على قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني وهو الأمر الذي له نتائج إيجابية في توطيد العلاقات الدولية وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين المملكة ودول العالم في مختلف المجالات.

وختم سنجراني حديثه بالتأكيد على أهمية العلاقات بين الرياض وإسلام آباد والتعاون القوي بينهما، مبينا رفضه لكل محاولات الاعتداء على المملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال.