أحلام تطلق أغنية جديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89

أحيت الفنانة الإمارتية أحلام الشامي اليوم الاثنين حفلاُ غنائياً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، بمشاركة كل من الفنانين عبادي الجوهر وحسين الجسمي وراشد الفارس، وغنت مجموعة من الأغاني وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وقامت بغناء أغنيتها الجديدة إحتفالاٌ باليوم الوطني السعودي 1441 تحت عنوان “توشح بالخضار”

أغنية الفنانة أحلام الجديدة “توشح بالخضار” بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89

قدمت الفنانة أحلام أغنية جديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89، تحمل إسم “توشح بالخضار”، حيث قامت بتصوير الأغنية، وقامت بنشر الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، وهي من كلمات وألحان عبد الرحمن عثمان وتوزيع مشاري اليتيم وإنتاج شركة كوين انترناشونال.

وتعد الفنانة الإمارتية أحلام من أكثر الفنانات طلباً من قبل الجمهور السعودي، كما وأعربت الفنانة أحلام من خلال تغريدة عبر موقع “تويتر” عن سعادتها بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي لهذا العام وقالت “هذا واجب وأقل شيء نقدمه في حب السعودية الغالية، وأضافة :”أوعدكم بحفلة عظيمة لكل أهلي في المملكة”.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام في السعودية كان في ختام ليالي موسم الطائف على مسرح سوق عكاظ في نهاية شهر أغسطس الماضي، ولأن تشارك الفنانة أحلام كعضو لجنة التحكيم في برنامج إكتشاف المواهب الموسم الخامس “ذا فويس” حيث تم عرضه يوم السبت الماضي.