سعوديات بدون عباءة يثير جدل على تويتر والداخلية السعودية توضح حقيقة…

مع الحرية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمرأة التي أُتيح لها إستخراج رخصة قيادة وتسهيلات في الحصول على جواز السفر وأمور أخرى، ظهر منذ قليل هاشتاج على تويتر باسم “سعوديات بدون عباءة”، والذ شهد حالة من الجدل الكبير بين مؤيدين ومعارضين لذلك التصرف، فالبعض يطالب بذلك للمرأة السعودية بينما يرى البعض الآخر أن الأمر غير منطقي وغير شرعي في ذات الوقت، وفي غمار ذلك قام مغردون بنشر بيان منسوب لوزارة الداخلية السعودية متعلق بهذا الأمر.

الداخلية السعودية تنفي البيان المنسوب لها

حيث جاء في البيان المزعوم الذي تم تداول صورته على مواقع التواصل، أن الداخلية تحذر من يقوم بالتعرض لأي سيدة سعودية أو مقيمة تسير بدون حجاب، وأكد البيان أن ذلك القرار يسري بدءًا من اليوم الموافق 23 سبتمبر، ونبهت على ضرورة إبلاغ الشرطة عن أي خروج من أي مواطن عن هذه التعليمات التي تلزم الجميع بعدم التعرض لأي سيدة غير محجبة تسير بالشارع.

Advertisements

هذا وقد علقت الداخلية عن ذلك البيان المنسوب لها بتكذيبه وتأكيدها في ذات الوقت على أن البيان غير صحيح، وذلك يتضح من الأسلوب الذي تم صياغته به، حيث أنه يحتوي على ألفاظ وتعبيرات لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامها في المكاتبات والخطابات الرسمية.

هذا وقد أثُير جدل كبير في الفترة الأخيرة بسبب سير بعض السعوديات بدون حجاب، وقيامهم بنشر صورهم وفيديوهات لهن على مواقع التواصل بذلك.