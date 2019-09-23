محمد بن مسعود - الدمام - رزق عبدالله بن يحيى محمد آل علي المدخلي بتوأم اتفق وحرمه على تسميتهن "رتيل وبتيل". فيما تلقى "المدخلي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يجعلهما من مواليد السعادة. 23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 11:00 PM Advertisements "المدخلي" يرزق بـ"توأم" "المدخلي" يرزق بـ"توأم" رزق عبدالله بن يحيى محمد آل علي المدخلي بتوأم اتفق وحرمه على تسميتهن "رتيل وبتيل". فيما تلقى "المدخلي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يجعلهما من مواليد السعادة. الكلمات المفتاحية ، "المدخلي" يرزق بـ"توأم" ،

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