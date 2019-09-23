النيابة العامة: القبض على شخص ظهر في فيديو يعتدي على امرأة في مكان عام #رجل_يعتدي_علي_بنت

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قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إنه تم القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي بالضرب على امرأة في مكان عام.

وأوضح المصدر أن وحدة الرصد والمتابعة في النيابة العامة بعدما رصدت المقطع، أصدرت أمراً للجهات المختصة بالقبض على الرجل، وتم التوصل إليه ومباشرة إجراءات التحقيق معه وإيقافه بناءً على نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبّب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.



