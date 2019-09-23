شكرا لقرائتكم همم همم والمملكة لعلى القمم.. شيلة جديدة من كلمات النومسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-23 همم همم والمملكة لعلى القمم.. شيلة جديدة من كلمات النومسي متابعات الخليج 365 - الرياض أدى فارس النشمي وسلمان الفليح شيلة جديدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، من كلمات عبدالعزيز النومسي، حملت عنوان “همم همم”. وجاء نص الشيلة كما يلي: همم همم والمملكة لعلى القمم المملكة لعلى القمم في كل عام المملكة من عهد أبو تركي همم لعلى القمم من عهد أبو تركي الإمام Advertisements من عهد أبو تركي لها رف العلم من عهد أبو تركي تعلت للسنام من عهد أبو تركي إلى عهد الحزم والمملكة بنهضة وتطور واهتمام المملكة أرض الثقافة من قدم المملكة أرض الثقافة والنظام سادة وساد بظلها سارت أمم سادة دول في ظلها ساد السلام







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