اليوم سنعرض لكم عروض اليوم الوطني لطيران ناس 1441، فقد قامت شركة طيران ناس بتقديم افضل العروض والتخفيضات على جميع رحلات الطيران الخاصة بكافة الاماكن سواء كانت داخل او خارج المملكة العربية السعودية، فنحن سوف نتابع معكم كافة عروض الطيران باليوم الوطني السعودي 89، وسنكون معكم اليوم في موقع عرب نيوز مع مقدمة شاملة ل أقوي العروض الخاصة ب تذاكر الطيران باليوم الوطني السعودي 2019.

عروض اليوم الوطني لطيران ناس 1441

من الجدير بالذكر انه قد تم الاعلان عن تكلفة تزاكر شركة طيران ناس حيث انها قد تبدأ من قيمة 49 ريال إلى 299 ريال كحد أقصي لرحلات الطيران الداخلية رحلات و 209 ريال سعودي الى 609 ريال سعودي لرحلات الطيران الخارجية.

وقد تم تحديد فترة الحجز باليوم الوطني السعودي على انها ستبدأ من يوم 19 سبتمبر ومستمرة حتي يوم 23 سبتمبر 2019.

وقد تم الاعلان عن تكلفة اقل رحلة داخلية وهي من جدة الى المدينة المنورة وكانت التكلفة حوالي 299 ريال على ان تكون فترة السفر تبداء من يوم 13 من شهر أكتوبر 2019 وحتى يوم 18 ديسمبر 2019.

اما بخصوص باقي الأسعار فكانت تكلفة اعلى رحلة خارجياً 609 ريال سعودي وكانت من الرياض الى تبيلسي، اما عن تكلفة باقي الرحلات فسجلت سعر أعلى رحلة طيران داخلية وهي من الدمام الى ينبع حوالي 299 ريال سعودي، واقل رحلة كانت من الرياض الى الكويت بسعر 209 ريال سعودي.