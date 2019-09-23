عندنا “exclosev ” و تفاصيل عرض الخطوط الجوية السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، في المملكة العربية السودية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن الاحتفال باليوم الوطني أل 89 للمملكة، الذي ذاد البحث عن تفاصيل الاحتفال به عبر مختلف مواقع البحث على شبكة الإنترنت، و عن العروض والفاعليات التي ستقام بدأ من اليوم، وحتي يوم الإثنين 23 من سبتمبر، موعد الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية أل 89، والذي تحتفل به المملكة العربية السعودية، في يوم 23 سبتمبر من كل عام، وهذا تقليد يرجع إلي المرسوم الملكي رقم 2716 عام 1351 هجري، الذي تم بموجبه تغير اسم المملكة العربية السعودية من، “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها”، إلي اسم المملكة العربية السعودية.

عروض الخطوط الجوية السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني

مشاركة من الخطوط الجوية السعودية في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة أل 89، يوم الإثنين 23 من سبتمبر، طرحت الشركة مليون تذكرة طيران بسعر 99 ريال سعودي للمقعد، وأكدت الشركة أن الأسعار تخضع لمدى توافر المقاعد، وتطبق على الحجوزات الجديدة فقط، وأن الخصم يطبق على درجة الضيافة الاقتصادية، وأكدت الشركة أن فترة الشراء من 20 سبتمبر، حتى 23 سبتمبر 2019، وأن فترة السفر من 15 أكتوبر 2019، حتى 31 من مارس عام 2020 .

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موعد إجازة اليوم الوطني السعودي لعام 1441 هجري

أعلنت وزارة الخدمة المدنية رسمياً عن إجازة اليوم الوطني أل 89، وتوحيد أراضي المملكة تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وهو يوم الإثنين 23 من سبتمبر، الموافق 24 من محرم 1441 هجري، في جميع الدواوين الحكومية، وأعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الإجازة ستكون 4 أيام، سوف تبدأ من يوم الجمعة 20 من سبتمبر، حتى يوم الإثنين 23 من سبتمبر الجاري.

التجارب الفريدة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة

يعيش سكان العاصمة الرياض أجواء من البهجة وأحلى التجارب، بتسلق الجبال وقيادة سيارات الرالي، وتعلم رقص العرضة السعودية، وركوب الدراجات، إضافة إلي تجربة العزف على البيانو وممارسة رياضة اليوجا، وتصميم الشخصيات الكرتونية وخلط العطور.

رسائل اليوم الوطني السعودي