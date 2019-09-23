اليوم الوطني / وزارة الدفاع وفريق فرسان الإمارات للطيران يشاركان بالعروض الجوية في كل من الرياض والشرقية وجدة



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

شاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة ، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع( F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون ) وطائرة (MRTT )المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89 .

// انتهى //

20:27ت م

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الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسشاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة ، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع( F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون ) وطائرة (MRTT )المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89 .// انتهى //20:27ت م0331

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