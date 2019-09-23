اليوم الوطني / منسوبو رئاسة شؤون الحرمين يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني



مكة المكرمة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من المسئولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, معبرين عن فخرهم واعتزازهم وسعادتهم بهذه المناسبة.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري:" إنها مناسبة سعيدة يتذكر فيها المواطن ما أنعم الله به على هذه البلاد من أمن وأمان واستقرار، ويفخر بمسيرة الكفاح والنجاح والنماء والعطاء التي أرسى دعائمها الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وأبناؤه البررة من بعده حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حيث تشهد بلادنا نهضة تنموية شاملة وفق رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد .

من جهته أكد الوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي, أن بلادنا بلاد الحرمين الشريفين تنعم بالعديد من المناسبات الوطنية التي خلدها التاريخ ومن هذه المناسبات اليوم الوطني الذي أعلن فيه مؤسس هذه البلاد جلاله الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه).

من جانبها قالت الوكيل المساعد للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة العنود بنت خالد العبود: "إننا اليوم نحتفل باليوم الوطني الـ89 للمملكة وملؤنا الفخر والاعتزاز لوطن يحتضن قبلة المسلمين أول بيت وضع للناس وبه مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وطن اجتمعت أركانه وتآلف شتاته، في وحدة انصهار وتكامل لأعظم وحدة عرفها التاريخ حققها بفضل من الله ومنّه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- .

فيما قال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والارشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ سلمان المقوشي: "منذ توحيد المملكة العربية

// انتهى //

19:47ت م

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مكة المكرمة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من المسئولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, معبرين عن فخرهم واعتزازهم وسعادتهم بهذه المناسبة.وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري:" إنها مناسبة سعيدة يتذكر فيها المواطن ما أنعم الله به على هذه البلاد من أمن وأمان واستقرار، ويفخر بمسيرة الكفاح والنجاح والنماء والعطاء التي أرسى دعائمها الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وأبناؤه البررة من بعده حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حيث تشهد بلادنا نهضة تنموية شاملة وفق رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد .من جهته أكد الوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي, أن بلادنا بلاد الحرمين الشريفين تنعم بالعديد من المناسبات الوطنية التي خلدها التاريخ ومن هذه المناسبات اليوم الوطني الذي أعلن فيه مؤسس هذه البلاد جلاله الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه).من جانبها قالت الوكيل المساعد للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة العنود بنت خالد العبود: "إننا اليوم نحتفل باليوم الوطني الـ89 للمملكة وملؤنا الفخر والاعتزاز لوطن يحتضن قبلة المسلمين أول بيت وضع للناس وبه مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وطن اجتمعت أركانه وتآلف شتاته، في وحدة انصهار وتكامل لأعظم وحدة عرفها التاريخ حققها بفضل من الله ومنّه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- .فيما قال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والارشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ سلمان المقوشي: "منذ توحيد المملكة العربية السعودية قامت بجهود عُظمى في سبيل تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وتوفير ما يلزم من خدمات لأداء مناسكهم بكل أمن وأمان ويسر وسهولة، وقد أولى القائد المؤسس الملك عبد العزيز وأبناؤه البررة من بعده هذا الأمر أكبر اهتماماتهم فانطلقوا ساعين بكل ما أوتوا من قوه وعزيمة وجهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانات وتذليل جميع الصعاب لراحتهم ورعايتهم والعناية بهم .// انتهى //19:47ت م0326

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