ما حقيقة تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي للثلاثاء؟ وموقف وزارة الخدمة…

احتفالات صاخبة تعيشها المملكة العربية السعودية تخيم فيها على الأجواء في جميع أرجاء المملكة بمشاركة شعبية واسعة وفنية، في الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني السعودي، وحفلات غنائية أحياها كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان محمد عبده الذي أحيا حفل غنائي ضخم في مركز الأمير سلطان بجيزان، أشعله بأغنية “ضناني الشوق” و”الأماكن كلها مشتاقة لك”، في الوقت الذي قدمت العديد من الشركات التخفيضات والعروض على السلع والمنتجات والخدمات.

عروض الشركات السعودية لليوم الوطني

وحملت احتفالات اليوم الوطني العديد من المفاجآت، كان بطلها الشركات والمحلات الكبرى والمولات الضخمة التي قدمت تخفيضات وعروض خيالية على منتجاتها، بجانب شركة الخطوط الوطنية السعودية التي منحت 1000000 تذكرة حتى نفاذ الكمية بسعر 99 ريال سعودي للتذكرة الواحدة فقط للطيران الداخلي، تكون سارية بدءًا من الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل حتى 31 مارس 2020.

ما حقيقة تمديد إجازة اليوم الوطني؟

ومن ناحية أخرى، تداولت بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيتم تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي الرسمية والمقرر لها اليوم الإثنين 23 سبتمبر للقطاعين العام والخاص، يوم إضافي غدًا الثلاثاء، ولكن حتى الآن لم ترد وزارة الخدمة المدنية على هذا الخبر، الأمر الذي ينفي صحته.

صور ورسائل التهنئة اليوم الوطني

ومن ناحية أخرى، ننشر لكم تشكيل من رسائل وصور التهنئة باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين عبر موقعكم نجوم مصرية، مشاركةً منا معكم في احتفالات المملكة بيومها الوطني:

يا وطناً رسمت لأبنائه مستقبل العز والمجد والفداء.

وطني تنسكب دمائي وروحي فداه مهما قدمنا له لن يكفي لنوضح محبتنا لترابه.

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وطني دمت شامخاً برايتك الخضراء.

يا وطناً رسمت لأبنائه مستقبل العز والمجد والفداء.

وسنوافيكم بأي جديد بشأن إجازة اليوم الوطني تِباعًا.