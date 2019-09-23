أرامكو تحذر موظفيها من رفع وتبادل صور لمواقع الأعمال عبر وسائل التواصل

حذرت شركة “أرامكو” كافة موظفيها والمنتسبين إليها، من رفع أو إرسال أو تبادل الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة وكذلك التي تحت الإنشاء، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت الشركة في تنبيه لموظفيها وفقًا لـ”الشرق الأوسط” أنه في حال عدم الالتزام بالتحذيرات ، فإنها ستتخذ إجراءات تأديبية حازمة بهذا الخصوص.
جاء بيان الشركة عقب تعرض معمليها في بقيق وهجرة خريص، لهجوم إرهابي بطائرات مسيّرة (درون)، أدى لوقوع حريق كبير في المعملين الأسبوع الماضي، وتمت السيطرة عليه.
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