احتفاءً باليوم الوطني للمملكة.. الأخضر السعودي يُغطي شوارع عدن

احتفت مدينة عدن اليمنية، بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89. واكتست الشوارع والمدارس بالعاصمة اليمنية باللون الأخضر وأعلام المملكة العربية السعودية. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، علق ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد على احتفالات العاصمة عدن بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة. وكتب بن فريد: إن هذه مناسبة وظاهرة لم تحدث في كل تاريخ عدن، مُشيرًا إلى أن عدن تكتسي بالأخضر السعودي في اليوم الوطني للمملكة.

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