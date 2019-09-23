اليوم الوطني / نائب رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع ،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه : بمناسبة اليوم الوطني الذي توحدت فيه هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورفاق دربه الميامين، لابد لنا أن نقف في هذا اليوم العظيم كيف كنا , فقد تحدث عنه بعض المؤرخين الذين كتبوا عن تلك الفترة كما حكى عنه من طال عمره من الأجداد بالكثير من المرارة والأسى، فلقد كان الجوع والفقر والجهل والتناحر سادة الموقف وقواسمه المشتركة، كيانات ضعيفة ومتفرقة، وقبائل وجماعات متناحرة، لا رغد في العيش، ولا أمن في النفس، الحج رحلة خوف وشقاء، وطلب الرزق ذلة وابتلاء، انتشار للأمراض والعلل، وانحراف في الملل والنحل، حتى جاء فجر التوحيد والراية الخضراء، فأصبحنا اهلاً واقرباء بعد ما كنا اعداءً ألدّاء، والفتن اطفأنا بعون الله نارها، والعقيدة الصافية أزلنا عنها غبارها، حتى عمّ ربوعنا السلام، وعمــّرنا البيت الحرام، وبنينا دولة الحق والعدل والنظام.

// انتهى //

18:43ت م

0308



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع ،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني .وقال معاليه : بمناسبة اليوم الوطني الذي توحدت فيه هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورفاق دربه الميامين، لابد لنا أن نقف في هذا اليوم العظيم كيف كنا , فقد تحدث عنه بعض المؤرخين الذين كتبوا عن تلك الفترة كما حكى عنه من طال عمره من الأجداد بالكثير من المرارة والأسى، فلقد كان الجوع والفقر والجهل والتناحر سادة الموقف وقواسمه المشتركة، كيانات ضعيفة ومتفرقة، وقبائل وجماعات متناحرة، لا رغد في العيش، ولا أمن في النفس، الحج رحلة خوف وشقاء، وطلب الرزق ذلة وابتلاء، انتشار للأمراض والعلل، وانحراف في الملل والنحل، حتى جاء فجر التوحيد والراية الخضراء، فأصبحنا اهلاً واقرباء بعد ما كنا اعداءً ألدّاء، والفتن اطفأنا بعون الله نارها، والعقيدة الصافية أزلنا عنها غبارها، حتى عمّ ربوعنا السلام، وعمــّرنا البيت الحرام، وبنينا دولة الحق والعدل والنظام.// انتهى //18:43ت م0308

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