 اليوم الوطني / منسوبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 89 عاماً والوطن يواصل مسيرة التطور والنماء / إضافة أولى واخيرة

الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسعبر عدد من منسوبات مدينة الملك عبدالله للطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فخرهن واعتزازهن بمناسبة اليوم الوطني 89 الغالية وبالمنجزات الحضارية والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة لدولة متينة لحاضر زاهر وغدٍ مشرق تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الحب والوفاء، ورفعن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - وللشعب السعودي.وأكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت عبدالرحمن العريني أن هذا الاحتفاء بمناسبة غالية ومميزة، تعيد للأذهان الملحمة التاريخية التي قادها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، عندما وحد البلاد، وألف بين القلوب المتنافرة وصنع مملكة تفيض بالحب والإنسانية والعطاء، فيوم التوحيد محفورٌ بماء من ذهب في قلب كل مواطن سعودي كبيراً كان أم صغيراً، ويشهد الوطن ازدهاراً متواصلاً عبر أجياله في مجال البناء والانجازات السياسية والاقتصادية، فضلاً عما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في إطار تمكين المرأة في شتى الميادين ومنحها حقوقاً متكاملة، وفضل العديد من الخطوات التي خطتها من أجل أثبات نفسها ذاتيا ومحليا ودوليا في كافة المجالات، مما مكنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيق الكثير من المكاسب والانجازات المتنوعة بالمحافظة على هويتها والتمسك بها، والذي قدّم إلى العالم صورة مشرفة للمرأة السعودية ، داعية الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.وأوضحت عميدة شؤون المكتبات الدكتورة مها بنت دخيل الله الخثعمي أن المملكة العربية السعودية تحتفي بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر من كل عام لتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وبهذه المناسبة يستجمع به المواطنون والمواطنات تاريخ لأيام الفخر والعزة بما تحقق عبر سنواته واختلاف ملوكه يعملون يداً واحدة وصفاً واحداً لاستمرار هذه النهضة والوقوف سداً منيعاً بعون الله أمام كل حاقد وحاسد، سائلة الله للوطن العزة والرفعة والعلو الدائم ولولاة الأمر التأييد والنصر.فيما أكدت عميدة مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية الدكتورة سوسن بنت عبدالكريم المؤمن على أهمية إبراز ما حققته المملكة لأبنائها من الحياة الكريمة والعيش الرغيد في هذا اليوم الوطني المجيد الذي يجدد الفخر وتسمو به مشاعر الحب الصادق واللحمة الوطنية للقيادة الرشيدة وولاة الأمر الذين استشعروا أمام الله أهمية المسؤولية الاجتماعية وبذل الغالي والنفيس من أجل أن ينعم الجميع بسلام وأمان واستقرار.وأفادت المؤمن أن يوم الوطن أتى والمملكة تمر بمرحلة جديدة من التطور من خلال الرؤية المستقبلية رؤية 2030 التي تعكس تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ لبناء مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة، ويوماً بعد يوم يلمس الأجيال صلابة التأسيس وقوة البناء لهذه الدولة المباركة التي بنيت على أسس وثيقة وقواعد متينة هما كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين، سائلة المولى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها وعزها ورخائها، وأن يحفظها من كل شر.كما أوضحت المؤمن أن مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية بالجامعة يشارك كل عام ضمن احتفاء الجامعة باليوم الوطني الـ ٨٩ من خلال إطلاق مسابقة وطني يدعمني لريادة الأعمال، التي صممت لهذا الإحتفاء، وهي في نسختها الثانية، مؤكدة على أهمية المشاركة الوطنية في هذا اليوم الذي يقف به الجميع صفاً واحداً مع قيادة الوطن وبذل الغالي والنفيس والعمل الدؤوب مساهمين في تحقيق أهدافه ورؤيته الطموحة، والتي من ركائزها إثراء الأعمال الريادية الوطنية وتمكين القيادات النسائية للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن والمشاركة في تحقيق أهدافه ورفعة شأنه، وهذا ما لمسته الجامعة بتوجيه وإشراف من معالي مديرها وقراراته التي عززت تلك الأهداف.// يتبع //18:40ت م0300

اليوم الوطني / منسوبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 89 عاماً والوطن يواصل مسيرة التطور والنماء / إضافة أولى واخيرة

وذكرت وكيلة عمادة شؤون أعضاء هيئه التدريس الدكتورة عيده بنت سلمان آل فراج أنه يستوجب في هذه المناسبة الوطنية تكرار الحمد والشكر لتدوم النعم وأهمها نعمة توحيد الوطن وتذكر الجميل لأفعال المؤسس الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- ورجاله وأبنائه المخلصين الذين أسسوا وواصلوا لتعيش المملكة حالة من النهضة والعمران والاستقرار والرخاء.

وأكدت آل فراج أن الاحتفال باليوم الوطني هي فرصة ثمينة لعرض اهتمام ورعاية قيادة الدولة بالمرأة وتمكينها في شتى المجالات وجعلها في المراتب العليا تسارع في المسيرة المتنامية لإدراكهم أنها صانعة الأجيال، وهو ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لتجعل المرأة أحد أركانها المهمة في بناء الوطن وتحقيق بطولاته ومواجهة التحديات لتحقيق مزيداً من الإنجازات ووضع بصمتها داخل المملكة وخارجها في شتى المجالات رفعةً للوطن ووفاء له.

واستطردت آل فراج فقد حظيت المرأة السعودية باهتمام وتبوأت مكانا يليق بها وفق تعاليم الشريعة السمحاء وفي إطار ما لديها من قدرات كبيرة مكنتها من الحصول على مواقع فاعلة في بنية المجتمع في السنوات الأخيرة، وبالفعل عامًا بعد عام أتثبت المرأة السعودية أنها متميزة ومبدعة فتحقق الإنجازات وتتقلد المناصب، راجية من الله أن يعين الجميع في تحقيق مساعي القيادة الرشيدة، وأن يحفظ الوطن المعطاء ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

وأفادت وكيلة عمادة تطوير التعليم الجامعي الدكتورة سامية بنت فهد بن مقيّل أن المملكة حكومةً وشعباً تستعد في كل عام من 23 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني باحتفالاً يعمه الفرح والاعتزاز بمنجزاتها على جميع الأصعدة وفِي كافة المجالات معلنين ومرددين تحليهم بهمة حتى القمة بعد توفيق الله ثم بقيادة حكيمة ملهمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله بتأييده ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.

وأبانت وكيلة كلية المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة العنود السالم أن مشاعر الفرح والسعادة في اليوم الوطني تظهر في وجوه كل المواطنين صغارا وكبارا، ولا يسع أي مواطن أن يتحدث من كلمات وفاءً في حق الوطن وما قدمه المؤسس وأبنائه البررة –رحمهم الله – حتى عهد الملك سلمان العهد الزاهر من اهتمام وعناية وحسن تحمل الرعاية التي أوجبها الدين الإسلامي، في سبيل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الوطن أو خارجه من العالم الإسلامي، فهنيئا لنا بهذه القيادة الحكيمة التي ترسم سلم الصعود و النجاحات في البرامج و المشروعات فأصبحنا بفضل الله لا نعيش في انجازات إلا وتعتلي منصاته سيدة سعودية ما بين عالمة و باحثة و سيدة أعمال و طالبة متفوقة وصولا للقمة.

ونوّهت وكيلة كلية التربية الدكتورة لولوة بنت علي الحناكي بهذه المناسبة الوطنية على اهتمام حكومة المملكة بشأن المرأة السعودية والتي أكدتها خطط التنمية في زيادة مجالات فرص عمل المرأة السعودية وزيادة إسهاماتها في سوق العمل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وجعلت من أهم المحاور التي وضعتها المملكة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، هي رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 % وكذلك تشجيعها على الاستثمار من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية.

وتابعت الحناكي أن المرأة السعودية أثبتت قدراتها في مجال الخدمات الصحية والتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم في مجالات نادرة وصعبة كتصميم الصواريخ وأبحاث علم النانو التكنولوجي واختراعات طبية نادرة وفي المجال السياسي والعسكري، مشاركة منها في ميادين النهضة والنمو التي تعيشها البلاد، لافتة إلى أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً لدفع المرأة لتحقيق مستهدفات رؤية هذا الوطن الغالي 2030 من خلال تشجيعه وحرصه الكبير على تميز الجامعة بمنسوباتها و قياداتها، داعية المولى أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين داعماً للمسيرة المتنامية للمرأة السعودية ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ، وكل عام والولاء يتجدد وانجازات المرأة السعودية تتعدد.

//انتهى//

18:40ت م

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