شاهد مواطن سعودي ينهال بالضرب على امرأة وجدل واسع

نقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلاً سعودياً ينهال بالضرب المبرح على إحدى النسوة في شوارع السعودية.

وأظهر الفيديو امرأة بصدد الاشتباك مع رجل، قبل أن يقوم بضربها بشكل عنيف ويوقعها أرضا في الشارع، وسط صراخ النسوة المتواجدات في المكان.

ودشن النشطاء وسم #رجل_يعتدي_على_بنت على موقع التواصل "تويتر"، وانقسمت الآراء بشأن سلوك الرجل بين الصحيح والخطأ، حيث قال البعض إنه موظف بلدية والمرأة بائعة أعلام إفريقية مخالفة، استفزت الموظف ليصل الموضوع لحد الضرب وفقاً لروسيا اليوم.

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بينما لام آخرون الرجل على ردة فعله العنيفة، مشددين على ضرورة التصدي للعنف الممارس ضد المرأة.

ولم تتأكد وسائل الإعلام التي نقل عنها الخبر من تفاصيل الواقعة.