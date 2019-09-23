اليوم الوطني / حضور لافت للمقيمين بالباحة للاحتفال باليوم الوطني



الباحة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

شهدت فعاليات منطقة الباحة لليوم الوطني حضور لافت للمقيمين بمنطقة الباحة وسط مشاعر المحبة والانتماء لهذه البلاد المباركة.

وزيّنت الإضاءات الخضراء والأعلام الخفاقة مختلف الشوارع الرئيسة والميادين في ليالي وطنية مستمرة اكتست فيها منطقة ومحافظات الباحة أزهى صورة تجمع السلام والوئام والمحبة وتزفّ للوطن وقيادته وشعبه التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.

يذكر أن احتفالات اليوم الوطني تتابع فعالياتها بطريق الملك سعود بالباحة بمشاركة الجهات الحكومية, كما تنظّم فعاليات منوعة في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى والمنتزهات.

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16:50ت م

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