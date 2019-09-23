، المملكة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
جددت المملكة العربية السعودية إدانتها ورفضها رفضاً قاطعاً لما صرح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً عن نيّته ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، إذا فاز بالانتخابات، واصفة الإعلان بالتصعيد البالغ الخطورة، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، كما أنه يقوض جهود عملية السلام.
وأكدت المملكة العربية السعودية حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة، وحقه في التمتع بحقوقه كاملة، وأن سياسة "إسرائيل" لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المملكة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ألقاها سفير المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.
وقال "الواصل": المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة؛ انطلاقاً من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، وأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولذا فإن دعم القضية الفلسطينية كان وما زال من أولويات سياسة المملكة الخارجية وثوابتها الرئيسية.
وأكد أن البند السابع من أهم البنود على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ووجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
وأضاف: نرفض أي محاولات لإلغائه أو دمجه تحت بنود أخرى، وندعو الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق ومع المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى والضغط على "إسرائيل" للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة.
المملكة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-23
جددت المملكة العربية السعودية إدانتها ورفضها رفضاً قاطعاً لما صرح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً عن نيّته ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، إذا فاز بالانتخابات، واصفة الإعلان بالتصعيد البالغ الخطورة، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، كما أنه يقوض جهود عملية السلام.
وأكدت المملكة العربية السعودية حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة، وحقه في التمتع بحقوقه كاملة، وأن سياسة "إسرائيل" لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المملكة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ألقاها سفير المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.
وقال "الواصل": المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة؛ انطلاقاً من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، وأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولذا فإن دعم القضية الفلسطينية كان وما زال من أولويات سياسة المملكة الخارجية وثوابتها الرئيسية.
وأكد أن البند السابع من أهم البنود على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ووجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
وأضاف: نرفض أي محاولات لإلغائه أو دمجه تحت بنود أخرى، وندعو الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق ومع المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى والضغط على "إسرائيل" للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
02:19 PM
قالت: سياسة "إسرائيل" لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق
جددت المملكة العربية السعودية إدانتها ورفضها رفضاً قاطعاً لما صرح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً عن نيّته ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، إذا فاز بالانتخابات، واصفة الإعلان بالتصعيد البالغ الخطورة، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، كما أنه يقوض جهود عملية السلام.
وأكدت المملكة العربية السعودية حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة، وحقه في التمتع بحقوقه كاملة، وأن سياسة "إسرائيل" لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المملكة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ألقاها سفير المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.
وقال "الواصل": المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة؛ انطلاقاً من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، وأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولذا فإن دعم القضية الفلسطينية كان وما زال من أولويات سياسة المملكة الخارجية وثوابتها الرئيسية.
وأكد أن البند السابع من أهم البنود على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ووجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
وأضاف: نرفض أي محاولات لإلغائه أو دمجه تحت بنود أخرى، وندعو الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق ومع المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى والضغط على "إسرائيل" للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة.
، المملكة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.