صور.. الحياة الفطرية تضبط أسلحة وأجهزة محظورة بمكة والشرقية

2019-09-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية في سواحل منطقتي مكة المكرمة والشرقية خلال الأيام الماضية من ضبط عدد من مخالفات نظام صيد الحيوانات والطيور البرية شملت استخدام العديد من الوسائل المحظورة من شباك وأسلحة وأجهزة محاكاة.

Advertisements

وتهيب الهيئة بالجميع التقيد بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة أنها لن تتوانى في ضبط أي تجاوزات تنعكس سلباً على التنوع الإحيائي في بلادنا الحبيبة.