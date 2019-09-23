- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور.. الحياة الفطرية تضبط أسلحة وأجهزة محظورة بمكة والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. الحياة الفطرية تضبط أسلحة وأجهزة محظورة بمكة والشرقية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية في سواحل منطقتي مكة المكرمة والشرقية خلال الأيام الماضية من ضبط عدد من مخالفات نظام صيد الحيوانات والطيور البرية شملت استخدام العديد من الوسائل المحظورة من شباك وأسلحة وأجهزة محاكاة.
وتهيب الهيئة بالجميع التقيد بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة أنها لن تتوانى في ضبط أي تجاوزات تنعكس سلباً على التنوع الإحيائي في بلادنا الحبيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الحياة الفطرية تضبط أسلحة وأجهزة محظورة بمكة والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.