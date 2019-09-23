الترفيه: اشتعال في منصة إطلاق الألعاب النارية تسبب في إصابة طفيفة لطفلة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قالت الهيئة العامة للترفيه أنه وبالاشارة لمقطع الفيديو المتداول بتاريخ 23 محرم 1441هــ الموافق 22 سبتمبر 2019 حول حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الالعاب الناريه بالقرب من إستاذ الملك فهد الدولي بالرياض فإن الهيئة تؤكد أنه وبناءاً على التحقيقات التي تم إجراؤها فور قوع الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية تبين أن هناك خلل فني وقع في مرحلة الاطلاق.

ونتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى ولله الحمد.

كما دعت الهيئة الجميع الى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظاً على سلامتهم.