الجبير: نتجاوز التحديات ونحقق النجاحات من أجل مستقبل يلبي طموحاتنا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال: إن اليوم الوطني مناسبة مهمة وخالدة تبعث على الاعتزاز والافتخار بهذا الوطن وقيادته منذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الثالثة، مرورا بأبنائه الملوك البررة، وهو يوم يحمل أمجاد قيادة وشعب هذا الوطن العزيز، التي تحققت بجهودٍ قادها ملوكنا بجد وإخلاص، لنتجاوز التحديات، ونحقق النجاحات، من أجل حاضر يليق بعراقتنا، ومستقبل يلبي طموحاتنا.

ونوه الجبير بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وما يشهده من تطوير وتنمية شاملة في شتى المجالات، بغية تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين، ولتعزيز مكانة المملكة والمحافظة على موقعها المرموق بين دول العالم، وتوجيهاتهما السديدة بالعمل على مواصلة المسيرة التي تعكس قوة ومكانة المملكة العالمية، من خلال الحضور الفاعل في المحافل الدولية المختلفة، والسعي لحل الأزمات الدولية، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والمساهمة في استتباب الاستقرار والأمن الدوليين.